Нкунку забил в 5 матчах «Лейпцига» подряд. С 11 мячами он лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги
Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку забил в пяти матчах подряд.
Лучший игрок Бундеслиги-2021/22 оформил дубль в игре с «Хоффенхаймом» (3:1).
Начиная с 22 октября француз отметился шестью голами в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.
С 11 мячами за 13 туров Бундеслиги Нкунку идет на первом месте в списке бомбардиров лиги, опережая Маркуса Тюрама (гладхабская «Боруссия») и Никласа Фюллькруга («Вердер») на 2 гола.
Подробно со статистикой Нкунку можно ознакомиться здесь.
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