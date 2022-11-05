Нкунку забил в 5 матчах «Лейпцига» подряд. С 11 мячами он лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги

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Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку забил в пяти матчах подряд.

Лучший игрок Бундеслиги-2021/22 оформил дубль в игре с «Хоффенхаймом» (3:1).

Начиная с 22 октября француз отметился шестью голами в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.

С 11 мячами за 13 туров Бундеслиги Нкунку идет на первом месте в списке бомбардиров лиги, опережая Маркуса Тюрама (гладхабская «Боруссия») и Никласа Фюллькруга («Вердер») на 2 гола.

Подробно со статистикой Нкунку можно ознакомиться здесь.

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