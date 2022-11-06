Голкипер «Мессины» Левандовски забил гол со штрафного с 80 метров

Вратарь клуба третьего итальянского дивизиона забил гол ударом с 80 метров.

Мяч залетел в ворота после штрафного удара Михала Левандовского на 32-й минуте матча с «Нуова Монтерози» (3:2). 26-летний футболист установил мяч в нескольких метрах от штрафной «Мессины» и пробил вперед.

В текущем сезоне польский голкипер провел в Серии С всего три матча.

«Я усердно работал, чтобы получить свой шанс. Сначала я был слаб, но сейчас я чувствую себя сильнее морально и физически», – сказал голкипер «Мессины».