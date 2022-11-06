Первая лига. СКА примет «Шинник», «Балтика» против «Алании», «КАМАЗ» сыграет с тульским «Арсеналом»

Лидеры таблицы Первой лиги и встретятся в 17-м туре.

примет «Кубань», сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде, «КАМАЗ» будет противостоять тульскому .

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги