Первая лига. СКА примет «Шинник», «Балтика» против «Алании», «КАМАЗ» сыграет с тульским «Арсеналом»

Теги Рубин результаты Первая лига Шинник КАМАЗ Балтика СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Волга Ульяновск Нефтехимик Волгарь Уфа Алания Владикавказ Краснодар-2 Велес Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

Лидеры таблицы Первой лиги «Алания» и «Балтика» встретятся в 17-м туре. 

«Енисей» примет «Кубань», «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде, «КАМАЗ» будет противостоять тульскому «Арсеналу».  

Первая лига

17-й тур

СКА Хабаровск – Шинник
Дата проведения
6 ноября, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Уфа – Нефтехимик
Дата проведения
6 ноября, 12.00, «BetBoom Арена»
Онлайн матча

 

Енисей – Кубань
Дата проведения
6 ноября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Волгарь
Дата проведения
6 ноября, 14.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

Акрон – Велес
Дата проведения
6 ноября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Родина – Волга Ульяновск
Дата проведения
6 ноября, 15.00, «Stadium Spartak»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Рубин
Дата проведения
6 ноября, 16.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Балтика – Алания
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Арсенал Тула
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные