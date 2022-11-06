Первая лига. СКА примет «Шинник», «Балтика» против «Алании», «КАМАЗ» сыграет с тульским «Арсеналом»
Лидеры таблицы Первой лиги «Алания» и «Балтика» встретятся в 17-м туре.
«Енисей» примет «Кубань», «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде, «КАМАЗ» будет противостоять тульскому «Арсеналу».
17-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 10.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 6 ноября, 12.00, «BetBoom Арена»
- Дата проведения
- 6 ноября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 6 ноября, 14.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.00, «Stadium Spartak»
- Дата проведения
- 6 ноября, 16.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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