Тренер «Филадельфии Юнион»: «Что безумного в том, если в 2026 году МЛС станет топ-лигой в мире. У нее есть потенциал»

Тренер сказал, что может стать топ-лигой в 2026 году.

США, Канада и Мексика совместно примут , лига рекламирует турнир как возможность для развития.

Джим Кертин высказал эту мысль, отвечая на вопрос, не хочет ли он попробовать себя на более высоком уровне.

«Стадионы, которые здесь есть, игроки и тренеры, которые приезжают сюда... Что безумного в том, если в 2026 году МЛС станет топ-лигой в мире.

У меня будут проблемы из-за моих слов, но что, если так и есть. При этом я был бы не против поработать в Европе в правильной ситуации», – сказал Кертин.

«Я имел в виду, что у МЛС есть потенциал стать топ-лигой, а не то, что она является лучшей в мире», – уточнил позже тренер.