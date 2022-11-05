Тренер «Филадельфии Юнион»: «Что безумного в том, если в 2026 году МЛС станет топ-лигой в мире. У нее есть потенциал»

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Тренер «Филадельфии Юнион» сказал, что МЛС может стать топ-лигой в 2026 году. 

США, Канада и Мексика совместно примут ЧМ-2026, лига рекламирует турнир как возможность для развития.

Джим Кертин высказал эту мысль, отвечая на вопрос, не хочет ли он попробовать себя на более высоком уровне. 

«Стадионы, которые здесь есть, игроки и тренеры, которые приезжают сюда... Что безумного в том, если в 2026 году МЛС станет топ-лигой в мире. 

У меня будут проблемы из-за моих слов, но что, если так и есть. При этом я был бы не против поработать в Европе в правильной ситуации», – сказал Кертин. 

«Я имел в виду, что у МЛС есть потенциал стать топ-лигой, а не то, что она является лучшей в мире», – уточнил позже тренер. 

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