Салах о 2:0 с «Наполи»: «Выиграть у одной из лучших команд мира – лучшее чувство. Это придаст «Ливерпулю» уверенности в АПЛ»
Мохамед Салах прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Выиграть у одной из лучших команд мира – это лучшее чувство. Нужно продолжать в том же духе, это хороший результат, который придаст нам уверенности в АПЛ и в Кубке.
Мой гол? Честно говоря, я не был уверен, что его записали на меня. Спасибо, что подтвердили! Но забить может кто угодно, важнее то, что мы победили. Мы провели хороший матч, мы были быстрее на мяче и так же быстро отбирали его.
В АПЛ у нас не все идет гладко, но, надеюсь, мы почувствуем себя увереннее и начнем побеждать», – сказал нападающий «Ливерпуля» в интервью BT Sport.
«Ливерпуль» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над «Наполи» (2:0) благодаря голам Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса в концовке встречи.
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