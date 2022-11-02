Салах о 2:0 с «Наполи»: «Выиграть у одной из лучших команд мира – лучшее чувство. Это придаст «Ливерпулю» уверенности в АПЛ»

Мохамед Салах прокомментировал победу над (2:0) в чемпионов.

«Выиграть у одной из лучших команд мира – это лучшее чувство. Нужно продолжать в том же духе, это хороший результат, который придаст нам уверенности в АПЛ и в Кубке.

Мой гол? Честно говоря, я не был уверен, что его записали на меня. Спасибо, что подтвердили! Но забить может кто угодно, важнее то, что мы победили. Мы провели хороший матч, мы были быстрее на мяче и так же быстро отбирали его.

В у нас не все идет гладко, но, надеюсь, мы почувствуем себя увереннее и начнем побеждать», – сказал нападающий в интервью BT Sport.

«Ливерпуль» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов одержал победу над «Наполи» (2:0) благодаря голам и Дарвина Нуньеса в концовке встречи.