Станислав Магкеев: «Марсель» интересовался мной, два клуба из Италии. Если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду»
Станислав Магкеев рассказал об интересе трех европейских клубов.
– У тебя контракт до 2024 года. Не задумывался о том, чтобы стать легендой «Локомотива» и провести здесь всю карьеру?
– Таких мыслей не было.
Но это мой родной клуб, и, как бы ни сложилась карьера, я всегда буду безумно благодарен «Локомотиву». Я приехал сюда в 15 лет, стал личностью и футболистом. Этот клуб – часть моей жизни.
– В Европу никогда не тянуло?
– Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание – играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах.
Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило – мешали травмы.
По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду.
Я стал футболистом в этой стране и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом. Будет возможность уехать, обязательно ее рассмотрю. Не будет – я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве», – сказал защитник «Локомотива».
Комментарии