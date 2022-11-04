Станислав Магкеев: «Марсель» интересовался мной, два клуба из Италии. Если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду»

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Станислав Магкеев рассказал об интересе трех европейских клубов.

– У тебя контракт до 2024 года. Не задумывался о том, чтобы стать легендой «Локомотива» и провести здесь всю карьеру?

– Таких мыслей не было.

Но это мой родной клуб, и, как бы ни сложилась карьера, я всегда буду безумно благодарен «Локомотиву». Я приехал сюда в 15 лет, стал личностью и футболистом. Этот клуб – часть моей жизни.

– В Европу никогда не тянуло?

– Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание – играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах.

Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило – мешали травмы.

По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду.

Я стал футболистом в этой стране и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом. Будет возможность уехать, обязательно ее рассмотрю. Не будет – я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве», – сказал защитник «Локомотива».

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