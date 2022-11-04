Хвича – 2-й в рейтинге игроков Серии А по созданным моментам
Хвича Кварацхелия – в числе лидеров Серии А по созданным для партнеров моментов.
В этом сезоне полузащитник «Наполи» помог своей команде создать 38 моментов в чемпионате.
Выше грузина в рейтинге только вингер «Удинезе» Жерар Деулофеу – 44 момента.
При этом Хвича суммарно провел на поле 876 минут, а Деулофеу – 1031 минуту.
В топ-3 также попали полузащитник «Торино» Никола Влашич (33 момента, 1035 минут) и хавбек «Интера» Николо Барелла (33, 1034).
Opta в своем исследовании рассматривала только моменты, созданные с игры.
В рейтинге учтены не только передачи, которые игрок отдавал партнеру непосредственно под удар, но и передачи партнеру, который уже отдавал по удар.
Комментарии