Хвича – 2-й в рейтинге игроков Серии А по созданным моментам

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Хвича Кварацхелия – в числе лидеров Серии А по созданным для партнеров моментов.

В этом сезоне полузащитник «Наполи» помог своей команде создать 38 моментов в чемпионате.

Выше грузина в рейтинге только вингер «Удинезе» Жерар Деулофеу – 44 момента.

При этом Хвича суммарно провел на поле 876 минут, а Деулофеу – 1031 минуту.

В топ-3 также попали полузащитник «Торино» Никола Влашич (33 момента, 1035 минут) и хавбек «Интера» Николо Барелла (33, 1034).

Opta в своем исследовании рассматривала только моменты, созданные с игры.

В рейтинге учтены не только передачи, которые игрок отдавал партнеру непосредственно под удар, но и передачи партнеру, который уже отдавал по удар.

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