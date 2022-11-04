Хвича – 2-й в рейтинге игроков Серии А по созданным моментам

– в числе лидеров Серии А по созданным для партнеров моментов.

В этом сезоне полузащитник помог своей команде создать 38 моментов в чемпионате.

Выше грузина в рейтинге только вингер – 44 момента.

При этом Хвича суммарно провел на поле 876 минут, а Деулофеу – 1031 минуту.

В топ-3 также попали полузащитник (33 момента, 1035 минут) и хавбек (33, 1034).

Opta в своем исследовании рассматривала только моменты, созданные с игры.

В рейтинге учтены не только передачи, которые игрок отдавал партнеру непосредственно под удар, но и передачи партнеру, который уже отдавал по удар.