Севилья — Реал Сосьедад: прогноз на матч 09.11.2022, Ла Лига

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Программу 14-го тура чемпионата Испании по футболу украсит противостояние «Севилья» — «Реал Сосьедад». Обе команды проиграли по два последних матча и в очной битве нет явного фаворита. Игра пройдет в Севилье на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Севильи» или ничья, ТМ2,5, ИТБ0,5 «Севильи».

В прошлом сезоне команды провели два достаточно скромных матча. Обе встречи завершились без голов. Ничьи 0:0. «Реал Сосьедад» довольно удобный соперник для «Севильи». Команды не проигрывает в девяти очных встречах: 5 побед и 4 ничьи. Прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Севилья

Еще год назад «Севилья» боролась с «Реалом» за чемпионский титул и достаточно успешно выступала в еврокубках. Сезон 2022/2023 команда не может занести себе в актив, по крайней мере его первую часть. Испанцы вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании идут в зоне вылета. У «Севильи» 2 победы в 12 матчах, при 4 ничьих и 6 поражениях. Разница голов 11:19. С 10 очками андалусийцы на 18-м месте.

На отрезке в пять туров чемпионата Испании «Севилья» на 16 месте. У команды следующие результаты в турнире:

  • «Севилья» — «Райо Вальекано» 0:1;
  • «Реал» Мадрид — «Севилья» 3:1;
  • «Севилья» — «Валенсия» 1:1;
  • «Мальорка» — «Севилья» 0:1;
  • «Севилья» — «Атлетик» Бильбао 1:1.

На домашней арене андалусийцы без побед в шести играх: 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 3:9. С тремя очками «Севилья» на 19-й строчке по игре дома.

Интересные статистические факты по игре «Севильи»:

  • Лучший снайпер — Эрик Ламела, Оливер Торрес, оба забили по три мяча;
  • Лучший ассистент — Иско с двумя результативными передачами;
  • Самый результативный игрок — Эрик Ламела (3+0), Оливер Торрес (3+0), Хосе Анхель Кармона (2+1);
  • Маркос Акунья, Кике Салас, Эрик Ламела заработали по одному удалению;
  • «Севилья» не проигрывает «Реал Сосьедаду» в 9 матчах подряд;
  • «Севилья» забивает на домашней арене в 9 из 10 очных матчей в Ла Лиге;
  • Первый тайм завершился вничью в пяти последних очных матчах на поле «Севильи».

В лазарете команды четыре футболиста. С начала осени не играют вингер Текатито и полузащитник Фернандо. По ходу октября «Севилья» осталась без центрального нападающего Юссефа Эн-Несири и центрального защитника Танги Ньянзу.

Все статистические данные приведены без учета игры 13-го тура Ла Лиги «Бетис» — «Севилья».

Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» проиграл два последних матчах в чемпионате Испании, но не выпал из борьбы за место в топ-4 Ла Лиги. На счету коллектива 22 очка и пятое место. Отставание от идущих на третьем и четвертом месте «Атлетико» и «Бетиса» всего один балл. Разница голов в чемпионате 16:15. В 12-ти играх у «Сосьедада» 7 побед, 1 ничья и 4 поражения. Успешно команды играет и в Лиге Европы. Испанцы проиграли всего один матч «Манчестер Юнайтед» и сумели занять первое место в группе. Это отправило команду в 1/8 финала турнира.

Результаты команды в пяти матчах Ла Лиги:

  • «Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:2;
  • «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» 1:0;
  • «Реал Сосьедад» — «Мальорка» 1:0;
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад» 1:2;
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 1:0.

На этом игровом отрезке бело-голубые на пятом месте в турнире. В пяти играх набрано 9 очков. Разница голов 4:4

«Реал Сосьедад» не играет вничью в гостевых встречах. В шести матчах 4 победы и 2 поражения. Разница голов 10:7. С 12 набранными очками бело-голубые на четвертом месте среди всех команд турнира по игре на выезде.

Интересные статические факты по игре «Реал Сосьедада» в сезоне:

  • Лучший снайпер — Брайн Мендес с 5 голами;
  • Лучший ассистент — Микель Мерино с 4 передачами, по 2 ассиста у Мендеса, Такефуса Кубо, Мартина Субименди и Мохаммеда-Али Шо;
  • Самый результативный игрок — Брайан Мендес (5+2), Микель Мерино (1+4), Александер Серлот (3+1), Такефуса Кубо (2+2);
  • Команда заработала 0 красных карточек;
  • «Реал Сосьедад» выиграл 5 из 7 последних матчей;
  • «Сосьедад» пропускает в первом тайме в 4 гостевых встречах;
  • «Реал Сосьедад» не играет вничью в 8 матчах и 6 гостевых играх;
  • Ставка ТМ2,5 прошла в 6 из 7 матчей.

У «Реал Сосьедада» есть кадровые проблемы. В лазарете команды 8 команд. С начала сезона не играет вингер Микель Оярсабаль. Из последних потерь можно выделить травмы Давида Силвы, Такефусы Кубо и Андера Барренечеа.

Статистика и результаты приведены без учета матча 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Севилья — Реал Сосьедад: история личных встреч

Всего команды сыграли в 134 матчах. Явного лидера в противостоянии нет. У «Сосьедада» 50 побед, у «Севильи» 49. 35 матчей завершились вничью. Разница голов 184:176 в пользу «Севильи». В рамках Примеры у команды 126 игр. Баланс побед 48:45 в пользу «Реал Сосьедада». 33 матча завершились вничью. Разница голов 167:165 в пользу «Севильи». Результаты последних 10 матчей.

На домашней арене «Севилья» выиграла 6 из 10 последних игр, при 2 ничьих и 2 поражениях. Андалусийцы забивают в девяти из 10 матчей. В половине игр прошла ставка на ТБ2,5. Обе команды забили в шести встречах.

Коэффициенты букмекеров на матч Севилья — Реал Сосьедад

В паре нет явного фаворита, но хозяева получили небольшое преимущество. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора

Победа «Севильи»

Ничья

Победа «Реал Сосьедада»

ТМ2,5

ТБ2,5

«Лига Ставок»

2,60

3,25

2,85

1,67

2,16

«1хСтавка»

2,60

3,34

2,92

1,71

2,26

Winline

2,55

3,20

2,85

1,66

2,14

Leon

2,52

3,27

2,89

1,68

2,22

«Марафон»

2,54

3,28

2,85

1,69

2,24

Zenit

2,70

3,30

2,85

1,72

2,25

«Мелбет»

2,54

3,26

2,85

1,67

2,21

Pari

2,60

3,20

2,85

1,67

2,21

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами. «Севилью» это привело к борьбе за выживание. «Реал Сосьедад» постепенно выпадает из топ-4 Ла Лиги. Команда проиграла три из четырёх из четырех игр во всех турнирах. Заметно ослабла атакующая мощь гостей. «Севилья» не побеждает дома в сезоне 2022/2023, но любая серия рано или поздно обрывается. С учетом всех проблем, команды не станут играть без оглядки на свои ворота. От матча можно ожидать обилия борьбы и мало голов. Ставка на матч: ТМ2,5.

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Где смотреть матч Севилья – Реал Сосьедад

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