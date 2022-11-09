Севилья — Реал Сосьедад: прогноз на матч 09.11.2022, Ла Лига

Программу 14-го тура чемпионата Испании по футболу украсит противостояние «Севилья» — «Реал Сосьедад». Обе команды проиграли по два последних матча и в очной битве нет явного фаворита. Игра пройдет в Севилье на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа «Севильи» или ничья, ТМ2,5, ИТБ0,5 «Севильи».

В прошлом сезоне команды провели два достаточно скромных матча. Обе встречи завершились без голов. Ничьи 0:0. «Реал Сосьедад» довольно удобный соперник для «Севильи». Команды не проигрывает в девяти очных встречах: 5 побед и 4 ничьи. Прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Севилья

Еще год назад «Севилья» боролась с «Реалом» за чемпионский титул и достаточно успешно выступала в еврокубках. Сезон 2022/2023 команда не может занести себе в актив, по крайней мере его первую часть. Испанцы вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании идут в зоне вылета. У «Севильи» 2 победы в 12 матчах, при 4 ничьих и 6 поражениях. Разница голов 11:19. С 10 очками андалусийцы на 18-м месте.

На отрезке в пять туров чемпионата Испании «Севилья» на 16 месте. У команды следующие результаты в турнире:

«Севилья» — «Райо Вальекано» 0:1;

«Реал» Мадрид — «Севилья» 3:1;

«Севилья» — «Валенсия» 1:1;

«Мальорка» — «Севилья» 0:1;

«Севилья» — «Атлетик» Бильбао 1:1.

На домашней арене андалусийцы без побед в шести играх: 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 3:9. С тремя очками «Севилья» на 19-й строчке по игре дома.

Интересные статистические факты по игре «Севильи»:

Лучший снайпер — Эрик Ламела, Оливер Торрес, оба забили по три мяча;

Лучший ассистент — Иско с двумя результативными передачами;

Самый результативный игрок — Эрик Ламела (3+0), Оливер Торрес (3+0), Хосе Анхель Кармона (2+1);

Маркос Акунья, Кике Салас, Эрик Ламела заработали по одному удалению;

«Севилья» не проигрывает «Реал Сосьедаду» в 9 матчах подряд;

«Севилья» забивает на домашней арене в 9 из 10 очных матчей в Ла Лиге;

Первый тайм завершился вничью в пяти последних очных матчах на поле «Севильи».

В лазарете команды четыре футболиста. С начала осени не играют вингер Текатито и полузащитник Фернандо. По ходу октября «Севилья» осталась без центрального нападающего Юссефа Эн-Несири и центрального защитника Танги Ньянзу.

Все статистические данные приведены без учета игры 13-го тура Ла Лиги «Бетис» — «Севилья».

Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» проиграл два последних матчах в чемпионате Испании, но не выпал из борьбы за место в топ-4 Ла Лиги. На счету коллектива 22 очка и пятое место. Отставание от идущих на третьем и четвертом месте «Атлетико» и «Бетиса» всего один балл. Разница голов в чемпионате 16:15. В 12-ти играх у «Сосьедада» 7 побед, 1 ничья и 4 поражения. Успешно команды играет и в Лиге Европы. Испанцы проиграли всего один матч «Манчестер Юнайтед» и сумели занять первое место в группе. Это отправило команду в 1/8 финала турнира.

Результаты команды в пяти матчах Ла Лиги:

«Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:2;

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад» 1:0;

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» 1:0;

«Сельта» — «Реал Сосьедад» 1:2;

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 1:0.

На этом игровом отрезке бело-голубые на пятом месте в турнире. В пяти играх набрано 9 очков. Разница голов 4:4

«Реал Сосьедад» не играет вничью в гостевых встречах. В шести матчах 4 победы и 2 поражения. Разница голов 10:7. С 12 набранными очками бело-голубые на четвертом месте среди всех команд турнира по игре на выезде.

Интересные статические факты по игре «Реал Сосьедада» в сезоне:

Лучший снайпер — Брайн Мендес с 5 голами;

Лучший ассистент — Микель Мерино с 4 передачами, по 2 ассиста у Мендеса, Такефуса Кубо, Мартина Субименди и Мохаммеда-Али Шо;

Самый результативный игрок — Брайан Мендес (5+2), Микель Мерино (1+4), Александер Серлот (3+1), Такефуса Кубо (2+2);

Команда заработала 0 красных карточек;

«Реал Сосьедад» выиграл 5 из 7 последних матчей;

«Сосьедад» пропускает в первом тайме в 4 гостевых встречах;

«Реал Сосьедад» не играет вничью в 8 матчах и 6 гостевых играх;

Ставка ТМ2,5 прошла в 6 из 7 матчей.

У «Реал Сосьедада» есть кадровые проблемы. В лазарете команды 8 команд. С начала сезона не играет вингер Микель Оярсабаль. Из последних потерь можно выделить травмы Давида Силвы, Такефусы Кубо и Андера Барренечеа.

Статистика и результаты приведены без учета матча 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Севилья — Реал Сосьедад: история личных встреч

Всего команды сыграли в 134 матчах. Явного лидера в противостоянии нет. У «Сосьедада» 50 побед, у «Севильи» 49. 35 матчей завершились вничью. Разница голов 184:176 в пользу «Севильи». В рамках Примеры у команды 126 игр. Баланс побед 48:45 в пользу «Реал Сосьедада». 33 матча завершились вничью. Разница голов 167:165 в пользу «Севильи». Результаты последних 10 матчей.

На домашней арене «Севилья» выиграла 6 из 10 последних игр, при 2 ничьих и 2 поражениях. Андалусийцы забивают в девяти из 10 матчей. В половине игр прошла ставка на ТБ2,5. Обе команды забили в шести встречах.

Коэффициенты букмекеров на матч Севилья — Реал Сосьедад

В паре нет явного фаворита, но хозяева получили небольшое преимущество. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами. «Севилью» это привело к борьбе за выживание. «Реал Сосьедад» постепенно выпадает из топ-4 Ла Лиги. Команда проиграла три из четырёх из четырех игр во всех турнирах. Заметно ослабла атакующая мощь гостей. «Севилья» не побеждает дома в сезоне 2022/2023, но любая серия рано или поздно обрывается. С учетом всех проблем, команды не станут играть без оглядки на свои ворота. От матча можно ожидать обилия борьбы и мало голов. Ставка на матч: ТМ2,5.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Севилья – Реал Сосьедад