Где смотреть Севилья – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 9 ноября

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В среду, 9 ноября, сыграют Севилья и Реал Сосьедад в 14 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Севилья – Реал Сосьедад

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