Во сколько играют Севилья – Реал Сосьедад, Ла Лига, 9 ноября, время начала матча
В среду, 9 ноября, сыграют Севилья и Реал Сосьедад в 14 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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