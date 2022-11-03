Отец Мелешина о дебютном голе сына за «Спартак»: «Будто время остановилось. Открываю глаза и понимаю – это явь»

рассказал о своих ощущениях после дебютного гола сына.

«Когда Паша забил гол, я на две секунды закрыл глаза и оказался в какой-то тишине. Знаете, будто время остановилось, будто кто-то нажал на паузу. Открываю глаза и понимаю: гол Паши – это явь, это реально происходит. Дальше посмотрел на жену и Лешу – и мы закричали все вместе. Втроем вскочили, прыгали, радовались, до конца даже не верили.

Как только матч продолжился, я понял, что мне стало сложно смотреть футбол. Потому что телефон просто разрывался. Мне писали, звонили, поздравляли, что-то невероятное было.

Интересно, что Паша вышел после игры расстроенный, слишком требовательно к себе отнесся. Поэтому обошлось без празднований, утром надо было на работу, а Паше – восстанавливаться», – сказал Алексей Мелешин в интервью Sports.ru.

18-летний забил свой дебютный мяч за в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0). Это была его первая игра за красно-белых.

«Открываю глаза и понимаю: гол Паши за «Спартак» – явь, это реально происходит». Монолог Алексея Мелешина о сыновьях-футболистах