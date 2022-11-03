за три тура до окончания сезона стали чемпионами Бразилии.

Обыграв «Форталезу» в матче 35-го тура бразильской Серии А (4:0), клуб из Сан-Паулу гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2022.

После 35 туров в активе «Палмейрас» 77 очков. Отрыв от ближайшего преследователя – «Интернасьонала» – составляет 13 очков.

«Палмейрас» стали чемпионами Бразилии в рекордный 11-й раз (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022). У «Сантоса» 8 побед, у «Коринтианс» и «Фламенго» – по 7.

Фото: twitter.com/Palmeiras