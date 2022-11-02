Аллегри о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «Чувствовать горечь и гнев нормально. Надо проявить себя с «ПСЖ»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о вылете из Лиги чемпионов.
Сегодня команда проведет последний матч в текущем розыгрыше турнира – против «ПСЖ».
«Нам нужно проявить себя. Это хорошая проверка для молодых ребят в матче с сильной командой. У нас есть шанс застолбить за собой место в Лиге Европы.
Вполне естественно чувствовать сильную горечь, разочарование, гнев. То, что мы не сыграем в плей-офф ЛЧ в марте, будет нас преследовать.
Но сегодня будет полный стадион, мы будем играть против выдающейся команды и должны сделать все, что в наших силах», – сказал Аллегри в эфире Sky Sport Italia.
«Ювентус» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Фаджоли и Милик играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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