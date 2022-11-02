«Реал» заработал пенальти через 4 минуты и 9 секунд – это клубный рекорд в Лиге чемпионов

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«Реал» заработал пенальти на 5-й минуте матча против «Селтика».

«Мадрид» принимает шотландскую команду в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

В начале игры мяч после удара Федерико Вальверде попал в руку защитнику «Селтика» Моритцу Йенцу в штрафной площади.

Главный арбитр Стефани Фраппар назначила 11-метровый удар – это произошло спустя четыре минуты и девять секунд после начала игры.

Этот заработанный пенальти стал самым быстрым для «Реала» за все время выступлений в Лиге чемпионов.

Его на 6-й минуте реализовал полузащитник мадридцев Лука Модрич.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик».

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