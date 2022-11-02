«Реал» заработал пенальти через 4 минуты и 9 секунд – это клубный рекорд в Лиге чемпионов
«Реал» заработал пенальти на 5-й минуте матча против «Селтика».
«Мадрид» принимает шотландскую команду в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
В начале игры мяч после удара Федерико Вальверде попал в руку защитнику «Селтика» Моритцу Йенцу в штрафной площади.
Главный арбитр Стефани Фраппар назначила 11-метровый удар – это произошло спустя четыре минуты и девять секунд после начала игры.
Этот заработанный пенальти стал самым быстрым для «Реала» за все время выступлений в Лиге чемпионов.
Его на 6-й минуте реализовал полузащитник мадридцев Лука Модрич.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик».
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