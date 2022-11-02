37-летний Модрич установил рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным автором гола с пенальти

установил рекорд Лиги чемпионов как самый возрастной автор гола с пенальти.

Полузащитник «Реала» реализовал 11-метровый удар на 6-й минуте в матче группового этапа против (2:0, второй тайм).

Хорват забил в возрасте 37 лет и 54 дней. Он превзошел достижение , который забивал в составе в ворота в возрасте 36 лет и 244 дней.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча – «Селтик».