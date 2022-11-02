37-летний Модрич установил рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным автором гола с пенальти
Лука Модрич установил рекорд Лиги чемпионов как самый возрастной автор гола с пенальти.
Полузащитник «Реала» реализовал 11-метровый удар на 6-й минуте в матче группового этапа против «Селтика» (2:0, второй тайм).
Хорват забил в возрасте 37 лет и 54 дней. Он превзошел достижение Бурака Йылмаза, который забивал в составе «Лилля» в ворота «Челси» в возрасте 36 лет и 244 дней.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Селтик».
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