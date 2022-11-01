Барнс о Нуньесе: «Ливерпуль» сейчас нестабилен, и с ним происходит то же самое. Он станет ключевым игроком в будущем, думаю»

считает, что Дарвин Нуньес в будущем станет ключевым игроком .

«Нуньес вместе с [Харви] Эллиотом, [Фабиу] Карвалью и [Луисом] Диасом – будущее команды. Возможно, сейчас дела у нас идут не так хорошо, как раньше, но я думаю, что мы движемся вперед и вскоре сможем вернуться на прежний уровень.

Он еще молод и адаптируется к новой стране. Он обладает большим потенциалом, но «Ливерпуль» нестабилен, и очевидно, что с ним происходит то же самое. Если бы он играл за «Ливерпуль», когда они переживали подъем, он бы забивал много голов. Поэтому я думаю, что с точки зрения вклада, который он вносит в игру команды, он добился успеха», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля».

перешел в «Ливерпуль» из «Бенфики» в летнее трансферное окно. Уругваец провел за «красных» 14 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.