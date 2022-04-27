Барнс о Салахе: «В «Реале» он не смог бы делать то, что делает в «Ливерпуле». Надо это ценить»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс советует Мохамеду Салаху продлить контракт.
«Если Салах требует такие условия, которые «Ливерпулю» не по карману, придется ему отказать. Все просто. Нельзя идти на все уступки, какие требуют агент и игрок. «Ливерпуль» не так устроен.
Я могу сказать игроку лишь одно: надо смотреть на картину в целом и ценить то, что у него есть в «Ливерпуле».
Он бы не смог делать то, что делает, в «Реале», потому что там команда под него не заточена. И это касается любого клуба, в который он, как ему кажется, мог бы перейти. Ему стоит это обдумать», – сказал Барнс.
«Салах должен понять, что к нему никогда не будут относиться как к европейцу, не дадут лучший контракт». Эль-Хаджи Диуф о трансфере Мохамеда в «Реал»