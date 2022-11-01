Рани Хедира о включении в расширенный список сборной Германии на ЧМ: «Это немного сюрреалистично, как и нынешняя таблица Бундеслиги»

Младший брат Сами Хедиры Рани попал в расширенный список сборной на .

Всего в предварительный состав сборной попали 55 игроков. В окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре войдет 26 футболистов.

«Мне сообщили, что я в списке Флика. Это немного сюрреалистично, как и нынешняя таблица, но это придает уверенности», – сказал 28-летний полузащитник «Униона» после победы над менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

По итогам 12 туров впервые в истории является лидером Бундеслиги. принял участие во всех 12 матчах текущего розыгрыша.