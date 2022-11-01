Рани Хедира о включении в расширенный список сборной Германии на ЧМ: «Это немного сюрреалистично, как и нынешняя таблица Бундеслиги»
Младший брат Сами Хедиры Рани попал в расширенный список сборной Германии на ЧМ-2022.
Всего в предварительный состав сборной попали 55 игроков. В окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре войдет 26 футболистов.
«Мне сообщили, что я в списке Флика. Это немного сюрреалистично, как и нынешняя таблица, но это придает уверенности», – сказал 28-летний полузащитник «Униона» после победы над менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).
По итогам 12 туров «Унион Берлин» впервые в истории является лидером Бундеслиги. Рани Хедира принял участие во всех 12 матчах текущего розыгрыша.
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