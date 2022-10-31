Экс-игрок «Зенита» Лепехин: «Еще больше иностранцев должно уйти. Мы не играем в Европе, с какой целью мы их держим?»

высказался об уходе легионеров из российских клубов.

– Упал ли интерес к после ухода легионеров минувшим летом?

– Я разницы особой не вижу, считаю, что еще больше иностранцев должно уйти. Мы не играем в Европе, с какой целью мы держим этих дорогостоящих легионеров? У нас в стране и без этого есть куда деньги тратить.

Легионеры нужны, чтобы выиграть чемпионат России или занять третье место? Я не вижу в этом особого смысла, если мы не играем в еврокубках.

Может быть, нашему поколению и не удастся никогда поиграть в еврокубках, пусть в командах играют преимущественно россияне. Да, может быть, в таком случае упадет зрелищность, но я сомневаюсь в этом. Тогда мы будем понимать, что это наш футбол – российский, а не бразильский или какой-то другой.

– Ждете ли, что российские игроки в ближайшее время смогут перейти в европейские клубы?

– Нужно признаться, что спрос на наших футболистов в Европе не слишком велик, очень серьезно нужно будет постараться агентам, чтобы туда их устроить.

За последние лет 15 мы потеряли много возможностей для продажи наших игроков в Европу – они не хотели уходить с насиженных мест, сейчас, к сожалению, эта ситуация продолжается. Им ведь в финансовом плане нет особого смысла уезжать – тогда они потеряют в деньгах, им нет смысла менять удобные комфортные условия на неизвестность, – сказал бывший игрок «Зенита».