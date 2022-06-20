Экс-хавбек «Зенита» Лепехин: «Если врач получает 30-50 тысяч, детский тренер не может получать больше, но и администратор и уборщик госкорпорации зарабатывать больше него не должен»

, работающий в детском футболе, высказался о зарплатах в спорте.

– Назовите сумму, которую, на ваш взгляд, должен получать детский наставник.

– Все должно быть соизмеримо. Если врач получает 30-50 тысяч, то и тренер не может получать больше. И, конечно, не должен администратор и уборщик государственной корпорации зарабатывать больше человека, тренирующего пятьдесят детей.

В разнице заработных плат одна из главных проблем социальной сферы нашей страны. Хотелось бы, чтобы и врач получал полмиллиона, и детский тренер – двести тысяч, но я понимаю, что это невозможно.

– Как вы относитесь к заоблачным для обывателя зарплатам футболистов?

– Футболист – последний человек, которого надо обвинять в рвачестве. Ну не сами же они их себе выписывают, такие зарплаты!

Претензии можно предъявить за то, что игрок недорабатывает эпизоды, недобегает, не выкладывается. Но никак не за суммы прописью – этот вопрос надо задавать руководителям клубов, – сказал экс-хавбек .