Кессиэ не уйдет из «Барселоны» в январе. Переговоров по аренде игрока не ведется

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Франк Кессиэ не уйдет из «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

Каталонский клуб уверен, что футболист не покинет команду в январе.

Это объясняется тем, что Кессиэ проходит период адаптации к команде, ее системе игры и лиге. Игрок сконцентрирован на выступлениях за «Барселону».

Тем самым никаких переговоров на предмет того, что Кессиэ может уйти в аренду, не ведется.

25-летний ивуариец принял участие в 7 матчах «Барселоны» в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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