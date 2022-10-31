Кессиэ не уйдет из «Барселоны» в январе. Переговоров по аренде игрока не ведется
Франк Кессиэ не уйдет из «Барселоны» в зимнее трансферное окно.
Каталонский клуб уверен, что футболист не покинет команду в январе.
Это объясняется тем, что Кессиэ проходит период адаптации к команде, ее системе игры и лиге. Игрок сконцентрирован на выступлениях за «Барселону».
Тем самым никаких переговоров на предмет того, что Кессиэ может уйти в аренду, не ведется.
25-летний ивуариец принял участие в 7 матчах «Барселоны» в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Комментарии