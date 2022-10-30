Матч «Рубина» посетили чуть больше 3 тысяч зрителей. Кабутов ответил о свисте болельщиков: «Это их проблемы, к ним вопросы, у нас свои задачи»

Футболист прокомментировал свист болельщиков на матче с «Балтикой» (3:3).

– Ничейный результат с «Балтикой» – это потеря очков или наоборот, удалось заработать одно?

– Изначально мы настраивались на победу, но из того, как складывался матч – это очко в копилку.

– Почему «Рубин» так плохо начинает таймы? И в первом и во втором голы на первых минутах.

– Такие голы нестандартные... Первый – в голову попало и залетело, второй – в бедро. Бывают такие моменты.

– В первом тайме болельщики освистывали команду. Заслуженно?

– Это к ним вопросы, мы сами будем разбираться в своей игре. У нас есть свои задачи, и мы будем их выполнять, как болельщики к нам относятся – это их проблемы, к ним вопросы, – сказал .

Матч «Рубина» и «Балтики» в Казани посетили 3 295 зрителей. Это самый низкий показатель в домашних играх «Рубина» в нынешнем сезоне лиги.