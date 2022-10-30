Матч «Рубина» посетили чуть больше 3 тысяч зрителей. Кабутов ответил о свисте болельщиков: «Это их проблемы, к ним вопросы, у нас свои задачи»
Футболист «Рубина» прокомментировал свист болельщиков на матче с «Балтикой» (3:3).
– Ничейный результат с «Балтикой» – это потеря очков или наоборот, удалось заработать одно?
– Изначально мы настраивались на победу, но из того, как складывался матч – это очко в копилку.
– Почему «Рубин» так плохо начинает таймы? И в первом и во втором голы на первых минутах.
– Такие голы нестандартные... Первый – в голову попало и залетело, второй – в бедро. Бывают такие моменты.
– В первом тайме болельщики освистывали команду. Заслуженно?
– Это к ним вопросы, мы сами будем разбираться в своей игре. У нас есть свои задачи, и мы будем их выполнять, как болельщики к нам относятся – это их проблемы, к ним вопросы, – сказал Дмитрий Кабутов.
Матч «Рубина» и «Балтики» в Казани посетили 3 295 зрителей. Это самый низкий показатель в домашних играх «Рубина» в нынешнем сезоне Первой лиги.
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