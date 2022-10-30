«Унион» забил на 97-й «Гладбаху» и продолжает лидировать в таблице Бундеслиги
«Унион» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги благодаря волевой победе.
Команда тренера Урса Фишера обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Клубу из Берлина удалось совершить камбэк, поскольку по ходу второго тайма «Унион» уступал со счетом 0:1.
На 79-й минуте счет сравнял нападающий Кевин Беренс, а на седьмой добавленной минуте ко второму тайму победный для «Униона» мяч забил защитник Данило Дуки.
Таким образом, команда набрала 26 очков в 12 матчах и сохранила лидерство в таблице Бундеслиги. В активе «Баварии», которая находится на втором месте, 25 баллов.
- Дата проведения
- 30 октября, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Унион –
Реннов, Рюэрсон, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Пухач (Триммель, 59), Хедира, Хаберер (Левелинг, 74), Шафер (Харагути, 59), Беккер (Беренс, 74), Сьебатшо (Михель, 59).
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Боруссия М –
Зиппель, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни (Янчке, 90), Штиндль (Боржес Саншес, 85), Крамер, Вайгль, Нгуму (Херрманн, 74), Плеа (Нетц, 74), Тюрам.
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