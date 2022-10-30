«Унион» забил на 97-й «Гладбаху» и продолжает лидировать в таблице Бундеслиги

«Унион» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги благодаря волевой победе.

Команда тренера обыграла из Менхенгладбаха (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Клубу из Берлина удалось совершить камбэк, поскольку по ходу второго тайма уступал со счетом 0:1.

На 79-й минуте счет сравнял нападающий , а на седьмой добавленной минуте ко второму тайму победный для «Униона» мяч забил защитник .

Таким образом, команда набрала 26 очков в 12 матчах и сохранила лидерство в таблице Бундеслиги. В активе «Баварии», которая находится на втором месте, 25 баллов.