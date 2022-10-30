«Унион» забил на 97-й «Гладбаху» и продолжает лидировать в таблице Бундеслиги

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«Унион» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги благодаря волевой победе.

Команда тренера Урса Фишера обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Клубу из Берлина удалось совершить камбэк, поскольку по ходу второго тайма «Унион» уступал со счетом 0:1.

На 79-й минуте счет сравнял нападающий Кевин Беренс, а на седьмой добавленной минуте ко второму тайму победный для «Униона» мяч забил защитник Данило Дуки.

Таким образом, команда набрала 26 очков в 12 матчах и сохранила лидерство в таблице Бундеслиги. В активе «Баварии», которая находится на втором месте, 25 баллов.

Унион – Боруссия М 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
30 октября, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Эльведи, 1:1 – 79 Беренс, 2:1 – 90 Дуки.
УнионРеннов, Рюэрсон, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Пухач (Триммель, 59), Хедира, Хаберер (Левелинг, 74), Шафер (Харагути, 59), Беккер (Беренс, 74), Сьебатшо (Михель, 59).
Боруссия МЗиппель, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни (Янчке, 90), Штиндль (Боржес Саншес, 85), Крамер, Вайгль, Нгуму (Херрманн, 74), Плеа (Нетц, 74), Тюрам.
Предупреждения:
Михель (64), Тюрам (67), Зиппель (79), Рюэрсон (90), Триммель (90).

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