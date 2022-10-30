УЕФА выплатил «Интеру» 3 миллиона евро за остановку сердца у Эриксена на Евро-2020

«Интер» получил компенсацию от УЕФА за несчастный случай с Кристианом Эриксеном.

«Нерадзурри» получили 3 миллиона евро за то, что хавбек пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы 2020 года, сообщает CalcioMercato со ссылкой на годовой финансовый отчет клуба.

На момент инцидента, произошедшего в матче турнира УЕФА, датский полузащитник выступал в составе «Интера», в связи с чем миланский клуб имел право на денежную компенсацию.

На 43-й минуте матча группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией у Эриксена произошла остановка сердца. Позже ему установили подкожный дефибриллятор, в связи с чем он не смог продолжить карьеру в Италии и покинул «Интер» в декабре прошлого года.

Сейчас датский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед», за который в этом сезоне провел 15 матчей и отдал 4 голевые передачи.