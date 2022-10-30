«Барселона» не пропустила в 10 из 12 туров Ла Лиги. Ей забили лишь «Реал Мадрид» и «Сосьедад»

«Барселона» три матча не пропускает в чемпионате .

Каталонцы обыграли «Валенсию» (1:0) в 12-м туре Ла Лиги.

В последний раз «блаугране» забивал «Реал» – мадридцы выиграли 16 октября со счетом 3:1. Помимо них за 12 туров «Барселоне» забил лишь «Реал Сосьедад» 21 августа.

Таким образом, у команды 10 сухих матчей из 12 возможных.

В следующем туре примет «Альмерию» – это случится 5 ноября.