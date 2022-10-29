У Мбаппе 17 голов и 4 ассиста в 17 играх за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир Лиги 1
Килиан Мбаппе забил 17-й гол в сезоне.
Нападающий «ПСЖ» реализовал пенальти на 76-й минуте матча с «Труа» в 13-м туре Лиги 1 (4:2, второй тайм).
Теперь на счету Мбаппе 17 голов и 4 результативных паса в 17 играх сезона за парижан во всех турнирах. Он лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Франции – на его счету 11 мячей.
С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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