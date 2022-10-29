У Мбаппе 17 голов и 4 ассиста в 17 играх за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир Лиги 1

забил 17-й гол в сезоне.

Нападающий реализовал пенальти на 76-й минуте матча с в 13-м туре Лиги 1 (4:2, второй тайм).

Теперь на счету Мбаппе 17 голов и 4 результативных паса в 17 играх сезона за парижан во всех турнирах. Он лидирует в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Франции – на его счету 11 мячей.

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.