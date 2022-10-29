Лишь Роналду и Милито набрали больше очков по «гол+пас» за 12 игр в Серии А, чем Хвича, с 2004-го
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия забил 6 голов и сделал 5 ассистов в Серии А.
Грузинский футболист отдал два голевых паса и забил в матче с «Сассуоло» (4:0) в 12-м туре.
Начиная с сезона-2004/05, когда высшая итальянская лига расширилась до 20 команд, лишь два новичка за первые 12 игр набирали больше очков по системе «гол+пас»: Диего Милито (15) и Криштиану Роналду (13).
Подробно со статистикой 21-летнего Кварацхелии можно ознакомиться здесь.
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