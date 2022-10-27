Ларссон о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Большое разочарование. С такими новичками она должна была претендовать на трофей»
Экс-форвард «Барселоны» Хенрик Ларссон высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов.
«Это большое разочарование. Выступая за такую команду, как «Барселона», ты ожидаешь, что выйдешь из группы и пройдешь до конца весь путь.
Учитывая подписанных летом футболистов, «Барселона» должна была прибавить и стать настоящим претендентом на победу в ЛЧ, как в прежние годы», – сказал Ларссон в интервью C More.
Даже выиграв ЛЕ, «Барса» заработает меньше, чем в 1/8 ЛЧ. Не для этого летом покупали Левандовского и Рафинью
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