Ларссон о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Большое разочарование. С такими новичками она должна была претендовать на трофей»

Экс-форвард «Барселоны» высказался о вылете клуба из .

«Это большое разочарование. Выступая за такую команду, как , ты ожидаешь, что выйдешь из группы и пройдешь до конца весь путь.

Учитывая подписанных летом футболистов, «Барселона» должна была прибавить и стать настоящим претендентом на победу в ЛЧ, как в прежние годы», – сказал Ларссон в интервью C More.

Даже выиграв ЛЕ, «Барса» заработает меньше, чем в 1/8 ЛЧ. Не для этого летом покупали Левандовского и Рафинью