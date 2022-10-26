Арбитр финала ЧМ-2018 Питана завершил карьеру

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Главный арбитр финального матча ЧМ-2018 Нестор Питана завершил карьеру.

Рефери начал судейскую карьеру в 2006 году, а свое первое назначение на матч высшей лиги Аргентины получил в 2007-м.

В течение карьеры аргентинец в числе прочих работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году судил финал чемпионата мира ФранцияХорватия (4:2).

Последней игрой в карьере 47-летнего Питаны стала встреча «Лануса» и «Платенсе» в чемпионате Аргентины.

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