Арбитр финала ЧМ-2018 Питана завершил карьеру
Главный арбитр финального матча ЧМ-2018 Нестор Питана завершил карьеру.
Рефери начал судейскую карьеру в 2006 году, а свое первое назначение на матч высшей лиги Аргентины получил в 2007-м.
В течение карьеры аргентинец в числе прочих работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году судил финал чемпионата мира Франция – Хорватия (4:2).
Последней игрой в карьере 47-летнего Питаны стала встреча «Лануса» и «Платенсе» в чемпионате Аргентины.
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