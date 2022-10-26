«В России какой-то феномен Карпина. И в других командах есть много смешного, интересного!» Защитник «Оренбурга» Павловец о тренере «Ростова»
Александр Павловец отметил популярность Валерия Карпина в России.
– Карпин любит подобрать прозвища к своим игрокам. Для тебя успел придумать?
– Ко мне нормально обращался – просто Саня.
Вам настолько интересен Валерий Георгиевич… И в других командах есть много смешного, интересного! В России какой-то феномен Карпина. У вас в чемпионате работает много других интересных тренеров!
– Например?
– Первый, кого вспомнил – Гончаренко. Очень интересный! – сказал белорусский защитник «Оренбурга», ранее выступавший за «Ростов».
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