«В России какой-то феномен Карпина. И в других командах есть много смешного, интересного!» Защитник «Оренбурга» Павловец о тренере «Ростова»

Теги Ростов Валерий Карпин Виктор Гончаренко Оренбург Александр Павловец Футбол

Александр Павловец отметил популярность Валерия Карпина в России.

– Карпин любит подобрать прозвища к своим игрокам. Для тебя успел придумать?

– Ко мне нормально обращался – просто Саня.

Вам настолько интересен Валерий Георгиевич… И в других командах есть много смешного, интересного! В России какой-то феномен Карпина. У вас в чемпионате работает много других интересных тренеров!

– Например?

– Первый, кого вспомнил – Гончаренко. Очень интересный! – сказал белорусский защитник «Оренбурга», ранее выступавший за «Ростов».  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные