Экс-помощник Циннбауэра: «Локомотив» был бы близок к самым высоким местам, если бы нам дали поработать»
Экс-помощник Йозефа Циннбауэра заявил, что «Локомотив» при нем не покинул бы Мир РПЛ.
«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы.
Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно, отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», – заявил Фадлу Давидс, покинувший тренерский штаб вслед за Циннбауэром.
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