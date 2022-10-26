Экс-помощник Циннбауэра: «Локомотив» был бы близок к самым высоким местам, если бы нам дали поработать»

Экс-помощник Йозефа Циннбауэра заявил, что «Локомотив» при нем не покинул бы Мир .

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что не вылетел бы.

Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно, отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», – заявил Фадлу Давидс, покинувший тренерский штаб вслед за Циннбауэром.