Экс-игрок «Реала» и «МЮ» Хайнце возглавил «Ньюэллс Олд Бойз»

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«Ньюэллс Олд Бойз» объявили о назначении Габриэля Хайнце на пост главного тренера.

«Рады сообщить, что Габриэль Хайнце  – новый главный тренер нашей команды», – написал официальный аккаунт клуба в Twitter. Сроки контракта не уточняются.

Бывший игрок сборной Аргентины начинал игровую карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», а позже, поиграв в Европе за такие команды, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», вернулся в родной клуб.

44-летний специалист сменил на посту Адриана Кориа, временно исполнявшего обязанности главного тренера после отставки Хавьера Сангинетти. Ранее Хайнце тренировал «Годой Крус», «Архентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд». Последним клубом в его тренерской карьере была «Атланта Юнайтед» из MLS, с которой он одержал только две победы в 13 матчах.

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