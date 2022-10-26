Экс-игрок «Реала» и «МЮ» Хайнце возглавил «Ньюэллс Олд Бойз»

объявили о назначении Габриэля Хайнце на пост главного тренера.

«Рады сообщить, что Габриэль Хайнце – новый главный тренер нашей команды», – написал официальный аккаунт клуба в Twitter. Сроки контракта не уточняются.

Бывший игрок сборной Аргентины начинал игровую карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз», а позже, поиграв в Европе за такие команды, как , и , вернулся в родной клуб.

44-летний специалист сменил на посту Адриана Кориа, временно исполнявшего обязанности главного тренера после отставки Хавьера Сангинетти. Ранее Хайнце тренировал «Годой Крус», «Архентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд». Последним клубом в его тренерской карьере была из MLS, с которой он одержал только две победы в 13 матчах.