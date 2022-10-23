Артета про 1:1 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» должен больше доминировать, когда игра под контролем»

Главный тренер недоволен итогом матча с (1:1).

«Есть ощущение, что мы потеряли два очка, особенно учитывая нашу игру в начале матча и созданные нами моменты. Мы должны были победить.

Но винить можно только себя. Думаю, то, как мы играли в первом тайме, отличается от нашей игры во втором, особенно в том, что касается владения мячом.

Мы должны действовать смелее и надежнее, больше доминировать, когда игра под нашим полным контролем.

Сегодня мы должны были победить и не снижать планку во втором тайме», – сказал Артета.