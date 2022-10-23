Камано об 1:3 с «Динамо»: «Возможно, нас подвело то, что не всегда хватает уверенности из-за серии поражений»

Франсуа Камано прокомментировал поражение «Локомотива» в дерби с «Динамо» (1:3).

– Франсуа, ты забил сегодня быстрый гол, на первой минуте. Какие эмоции ты испытал? Стало ли это для тебя неожиданностью?

– Всегда очень приятно забивать голы, особенно в дерби. Одной из установок тренера было хорошо войти в игру, активно начать. Рад, что мне удалось забить быстрый гол. Этот мяч придал команде уверенности, вдохновил, мы стали больше играть в атаку. К сожалению, потом пропустили. Но мы старались играть вперед до конца.

– Не считаешь, что команда рано расслабилась после быстрого гола?

– Не могу сказать, что команда расслабилась. Мы наоборот продолжали атаковать. Возможно, нас подвело то, что нам пока не всегда хватает уверенности в себе из-за той серии поражений. Мы старались плотно играть в обороне. Но нам не хватало решительности при атаках. Сегодня у нас не шла игра в короткий пас, было много потерь мяча. хорошо играло и сумело воспользоваться нашими ошибками.

– Мы нанесли всего три удара за матч. Почему не удавалось проводить больше атак?

– Когда команда забивает быстрый гол, так или иначе она старается не пропустить и сыграть надежнее в обороне. Из-за большого количества матчей нам не хватило свежести, чтобы активнее сыграть в атаке. Три удара по воротам – статистика, которая отражает ход встречи.

– Через неделю нас ждет еще одно дерби, снова в Черкизово, против . Какой настрой на матч? Что можешь сказать нашим болельщикам?

– Мы все очень ждем этой игры. Матч будет сложным. Нам очень нужны очки. Наше положение в таблице тяжелое, нам надо подниматься. Мы должны все проанализировать, сделать выводы из сегодняшней игры, не допускать больше этих ошибок и провести дерби намного сильнее, чем с «Динамо».

Болельщикам хочу сказать большое спасибо. Мы всегда чувствуем их поддержку, чувствуем, как они нас заряжают. Мы понимаем, что сегодня наши болельщики расстроены результатом, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы удачнее выступить в следующей игре, вернуть улыбки на их лица и подарить им радость, – сказал хавбек «Локо».

Кошмар «Локомотива»: лишь 3 удара против «Динамо», 6 касаний в чужой штрафной, полный провал на стандартах