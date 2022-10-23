Эрнесто Вальверде: «Я хочу выиграть у «Барселоны», но не из-за чувства мести»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде рассказал, насколько важен для него матч с «Барселоной».
«Правда в том, что я хочу выиграть, но не потому, что у меня есть чувство мести. Мы просто хотим взять три очка.
Я знаю, что будет непросто, потому что «Барселона» отлично выглядит в чемпионате. В остальном – обычный матч.
Я действительно вернусь в место, где уже был раньше, и встречу людей, которые мне там помогали.
Я их поприветствую, но постараюсь обыграть», – сказал бывший тренер «Барсы».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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