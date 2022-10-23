Эрнесто Вальверде: «Я хочу выиграть у «Барселоны», но не из-за чувства мести»

Главный тренер рассказал, насколько важен для него матч с «Барселоной».

«Правда в том, что я хочу выиграть, но не потому, что у меня есть чувство мести. Мы просто хотим взять три очка.

Я знаю, что будет непросто, потому что отлично выглядит в чемпионате. В остальном – обычный матч.

Я действительно вернусь в место, где уже был раньше, и встречу людей, которые мне там помогали.

Я их поприветствую, но постараюсь обыграть», – сказал бывший тренер «Барсы».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.