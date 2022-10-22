Экс-форвард Японии Кудо умер в 32 года после операции на мозге. У него была гидроцефалия

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Бывший форвард сборной Японии Масато Кудо умер в 32 года.

Кудо скончался 21 октября в реанимации из-за осложнений после операции на мозге.

В начале октября Масато диагностировали гидроцефалию – заболевание, которое характеризуется избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга.

Кудо играл за японские клубы «Касива Рейсол» (2009-2015), «Санфречче Хиросима» (2017-2019), «Ренофа Ямагути» (2019-2020) и «Томохико Миядзаки» (2022), а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» (2016) и австралийский «Брисбен Роар» (2020-2021).

За сборную Японии Масато сыграл 4 матча в 2013 году и забил два гола. Он завоевал бронзовую медаль Азиатских игр 2010 года, а также выиграл Кубок Восточной Азии 2013 года.

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