Месси получил самую высокую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe и Le Parisien за матч с «Аяччо» – 8. Мбаппе – второй

получил самые высокие оценки в матче за .

35-летний аргентинец, отдавший два голевых паса на и забивший с передачи француза, получил от Le Parisien и L’Equipe по 8 баллов.

На втором месте расположился Мбаппе – его игру оценили в 6,5 и 7 баллов соответственно. Выше оценок, чем у двоих форвардов, нет ни у кого в парижской команде.

Самые низкие оценки у хавбеков и – по 4 балла.