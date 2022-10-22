Месси получил самую высокую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe и Le Parisien за матч с «Аяччо» – 8. Мбаппе – второй
Лионель Месси получил самые высокие оценки в матче за «ПСЖ».
35-летний аргентинец, отдавший два голевых паса на Килиана Мбаппе и забивший с передачи француза, получил от Le Parisien и L’Equipe по 8 баллов.
На втором месте расположился Мбаппе – его игру оценили в 6,5 и 7 баллов соответственно. Выше оценок, чем у двоих форвардов, нет ни у кого в парижской команде.
Самые низкие оценки у хавбеков Карлоса Солера и Ренату Саншеша – по 4 балла.
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