Самедов считает Барриоса лучшим легионером в РПЛ: «Только Фернандо из «Спартака» мог с ним конкурировать из опорников»
Александр Самедов рассказал, кого считает лучшим легионером в Мир РПЛ.
– Кто, на ваш взгляд, лучший легионер в лиге?
– Барриос.
Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине – опорный и инсайды, или два опорных – все зависит от них.
Барриос играет в РПЛ уже четыре года, это лучший опорник за последние годы. Наверное, только Фернандо из «Спартака» мог с ним конкурировать. Барриос, на мой взгляд, ключевой футболист для «Зенита», – сказал старший селекционер «Факела» и экс-полузащитник «Спартака».
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