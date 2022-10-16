Осимхен об игре Хвичи: «Вы еще ничего толком не видели. Он способен приблизить «Наполи» к мечте»

Форвард «Наполи» поделился мнением об игре хавбека .

«Я очень рад за него, он заслуживает все, что сейчас получает. И он только начинает, вы, ребята, еще ничего толком не видели.

Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, он определяющий игрок для нас. Я думаю, что вы еще ничего не видели», – сказал DAZN нападающий.

У Хвичи 5 голов и 4 ассиста за 7 последних матчей в «Наполи» и сборной Грузии