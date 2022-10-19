Тренер Кыргызстана Александр Крестинин высоко отозвался о .

– Успели пообщаться с Карпиным или с кем-то другим из тренерского штаба, когда сборная приезжала в Бишкек?

– Нет, у нас не было времени. У Георгича своя команда, у меня – своя. Это не так просто, что два тренера встретились и стали обо всем говорить.

– В недавнем интервью «СЭ» вы говорили, что вам было бы интересно пройти стажировку в Карпина. Есть продвижения по этой теме?

– Мне было бы интересно посмотреть, как работают многие люди. Любопытно взглянуть на работу Карпина, Кононова, Бердыева, но не все понимают до конца смысл слова «стажировка». Это не значит, что надо поехать и записывать в блокнот каждое действие.

Нет такого, что один тренер поехал к другому и чему-то сразу научился. Так не бывает. Интересно просто увидеть рабочий процесс Карпина и его команды, потому что информации много не бывает.

– Карпин чем-то удивил вас в игре сборных?

– Я понимал, что это квалифицированный тренер. Он меня не удивил, я знал, что с ним команда покажет высокий уровень. Это из категории, что меня ничем не может удивить Карпин, Бердыев или Клопп.

С одной стороны, это специалисты не одного ряда, но, с другой, они показывают понятный и доминирующий на своих уровнях футбол. Карпин не удивляет, а ставит ориентиры, к которым надо стремиться, – сказал Александр Крестинин.