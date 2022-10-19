Тренер Кыргызстана: «Российские клубы боролись бы за победу в азиатской ЛЧ, а сборная была в числе фаворитов Кубка Азии»

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Тренер Кыргызстана считает, что клуб из России мог бы выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

– За годы работы в Кыргызстане ваша команда играла против Австралии, Южной Кореи, Японии. Нынешний уровень сборной России сопоставим с грандами Азиатской конфедерации футбола?

– Конечно. С одной стороны, вы можете сказать, что у России люди не играют в АПЛ и Бундеслиге, как у австралийцев, японцев или корейцев. Но игры, которые футболисты проводят в российском чемпионате, достаточно высокого уровня.

Взять ту же Австралию. У них есть футболисты высочайшего уровня, но многие игроки выступают в чемпионате Австралии, и он заметно уступает российской Премьер-лиге. Получается, что средний уровень России выше уровня Австралии.

В России многие люди способны играть за рубежом и не выступают там только по понятным причинам. Команды из первой пятерки играли в Лиге чемпионов, игроки оттуда участвовали в чемпионате мира. Так что я уверен, что Россия на одном уровне с Австралией, Японией и Южной Кореей.

Однозначно, что российские клубы боролись бы за победу в азиатской Лиге чемпионов, а сборная была в числе фаворитов Кубка Азии. Никто не даст гарантии, что Россия бы везде выигрывала, но за первые места борьба была бы точно.

– Стоит ли России думать об этом переходе?

– Я не внутри ситуации, поэтому не имею права говорить, не зная всех деталей. Да, я болельщик сборной России, кроме тех случаев, когда выступают спортсмены из Кыргызстана, но рассуждать с трибун я не привык, – сказал Александр Крестинин.

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