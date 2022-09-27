Дмитрий Чистяков: «Матч звезд РПЛ прикольно было бы провести»

привлекает идея проведения матча с участием ведущих игроков Мир .

«Если брать количество матчей, то хотелось бы попробовать сыграть в Азии, но на данный момент не понимаю, как это возможно. Я не против, но только потому, что хочется больше играть.

Прикольно было бы еще провести Матч звезд РПЛ, потому что сейчас не так много игр. В конце сезона это было бы интересно.

Хочу выучить иностранный язык, потому что напрягает момент, что не могу пообщаться нормально с партнерами и тренерами.

Если говорить об отношениях с , их почти нет. Я не говорю на английском, а он очень плохо говорит на русском. Рабочий подсказ. Общения за пределами поля нет», – отметил защитник «Зенита» в интервью на YouTube-канале .