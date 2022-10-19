«Шальке» уволил главного тренера Крамера. Команда идет предпоследней в Бундеслиге

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Франк Крамер отправлен в отставку с поста главного тренера «Шальке».

Гельзенкирхенцы проиграли четыре последних матча во всех турнирах, в том числе дважды подряд «Хоффенхайму» – 0:3 в чемпионате и 1:5 в Кубке Германии.

В Бундеслиге «Шальке» занимает предпоследнее, 17-е место, набрав всего шесть очков в 10 играх.

Крамер возглавил «Шальке» в июне этого года. Таким образом, он проработал в клубе чуть более четырех месяцев.

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