«Шальке» уволил главного тренера Крамера. Команда идет предпоследней в Бундеслиге
Франк Крамер отправлен в отставку с поста главного тренера «Шальке».
Гельзенкирхенцы проиграли четыре последних матча во всех турнирах, в том числе дважды подряд «Хоффенхайму» – 0:3 в чемпионате и 1:5 в Кубке Германии.
В Бундеслиге «Шальке» занимает предпоследнее, 17-е место, набрав всего шесть очков в 10 играх.
Крамер возглавил «Шальке» в июне этого года. Таким образом, он проработал в клубе чуть более четырех месяцев.
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