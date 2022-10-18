Поттер о Кепе: «Отличный пример, когда что-то не получается и приходится терпеть. Приятно, когда люди получают награду за упорный труд»
Главный тренер «Челси» ответил на вопрос о том, кто сейчас является первым вратарем команды.
«Всегда считаю, что это показывает сама игра, и Кепа Аррисабалага отлично справляется. Его поддерживают Эдуар Менди и Маркус Беттинелли.
Всем действительно нравится то, в какой форме находится Кепа. Очень приятно, что у нас есть конкуренция на этой позиции, потому что именно так футболисты прогрессируют.
Кепа хочет играть. Он хочет вносить свой вклад и делает это. Это отличный пример того, когда что-то не получается и приходится терпеть. Нет идеального и совершенного.
Кепа – профессионал, хорошо понимает игру и берет на себя ответственность. Приятно, когда такие люди получают награду за упорный труд», – заявил Грэм Поттер.
Кепа предотвратил 3,2 гола – больше всех вратарей АПЛ. Он провел лишь 3 матча за «Челси»
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