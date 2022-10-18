Поттер о Кепе: «Отличный пример, когда что-то не получается и приходится терпеть. Приятно, когда люди получают награду за упорный труд»

Главный тренер ответил на вопрос о том, кто сейчас является первым вратарем команды.

«Всегда считаю, что это показывает сама игра, и отлично справляется. Его поддерживают Эдуар Менди и Маркус Беттинелли.

Всем действительно нравится то, в какой форме находится Кепа. Очень приятно, что у нас есть конкуренция на этой позиции, потому что именно так футболисты прогрессируют.

Кепа хочет играть. Он хочет вносить свой вклад и делает это. Это отличный пример того, когда что-то не получается и приходится терпеть. Нет идеального и совершенного.

Кепа – профессионал, хорошо понимает игру и берет на себя ответственность. Приятно, когда такие люди получают награду за упорный труд», – заявил .

Кепа предотвратил 3,2 гола – больше всех вратарей АПЛ. Он провел лишь 3 матча за «Челси»