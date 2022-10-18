Тренер «Ньюкасла» Хау о словах Клоппа про траты: «Стоит осторожнее давать комментарии. Мы не бросаемся деньгами, зарплаты – под жестким контролем»

Тренер «Ньюкасла» недоволен словами о деньгах клуба.

На прошлой неделе тренер «Ливерпуля», имея в виду «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ньюкасл», сказал: «В мире есть три клуба, которые могут делать что хотят. не может вести себя так, но это не проблема».

«Кажется, это тот момент, когда я должен вступиться за свой клуб. В интервью [спортивный директор ] Дэн Эшуорт сказал, что для наших долгосрочных целей нет потолка. Вероятно, он [Клопп] неверно истолковал эти слова.

У нас огромные планы, огромные цели. Но реальность такова, что мы работаем в пределах рамок. Есть ФФП, а мы по-прежнему работаем на базе, которую реконструируют. У нас нет той жизни, о которой говорят все вокруг. Если знать правду о том, что мы делаем, то сразу станет ясно, что мы живем совсем в иной реальности.

После покупки клуба все пошло совсем иным путем. О нас постоянно говорят, но мы делаем все иначе. Мы не бросаемся деньгами, хотя сначала люди думали, что мы будем это делать. Наша зарплатная ведомость находится под жестким контролем.

Мы пытаемся выстроить стабильную и контролируемую систему. До того состояния, в котором мы хотели бы находиться, предстоит пройти еще долгий путь.

Мы потратились на игроков (за год «Ньюкасл» потратил около 200 млн фунтов – прим. Sports.ru), но это не безумная сумма для . Стоит осторожнее давать комментарии и делиться мнениями», – сказал Хау.