Эльче – Реал 19.10.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

19 октября пройдет матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют последняя и первая команда турнира. Матч «Эльче» — «Реал» Мадрид пройдет в городе Эльче на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Реала» за 1,33, ТБ2,5 за 1,52, ИТБ0,5 «Эльче» за 1,73, обмен голами за 1,88.

«Эльче» без побед в чемпионате, но в двух последних играх турнира команда не проигрывает. «Реал» дома обыграл «Барселону» и вернул себе первое место в турнирной таблице. Гости явные фавориты встречи. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Эльче» — «Реал» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч Примеры.

«Эльче»

В последней игре чемпионата Испании «Эльче» играл в гостях с «Валенсией». Гости открыли счет первыми. На 29 минуте Пере Милья реализовал пенальти. Хозяева до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед. На 41 минуте Эдинсон Кавани забил с пенальти. На 7 компенсированный минуте забил с игры. За «Эльче» второй мяч на счету Мильи. Футболист отметился дублем на 65 минуте. До конца встречи больше голов не было. Итоговый счет 2:2. Гости получили 6 желтых карточек. Статистические данные матча «Валенсия» — «Эльче»:

xG 3,04:1,30;

удары 20:8;

удары в створ 8:6;

угловые 6:1;

атаки 149:55;

опасные атаки 79:17;

навесы 25:7;

отборы 22:27.

Игра с «Валенсией» стала второй подряд с набранными очками. До этого у команды была серия поражений из 5 встреч. Всего на дистанции в 10-ть официальных игр у «Эльче» 1 победа, 3 ничьи и 6 поражений. Разница голов 9:22. Если брать только домашние встречи, то у клуба 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений. Последнее домашняя победа еще в прошлом сезоне. В новом сезоне две ничьи и два поражения. Результаты «Эльче» в матчах Ла Лиги розыгрыша 2022/2023.

В турнирной таблице Примеры «Эльче» на последнем месте. На счету зелено-полосатых 3 очка: 3 ничьи и 6 поражений. До спасительного 17-го места 5 очков. «Эльче» единственный клуб в Испании, кто пока не побеждал в чемпионате. Разница голов 6:21. Команда пропускает больше всех. Меньше забитых голов только у «Кадиса» (4).

Самые результативные игроки «Эльче» в сезоне:

Эсекьель Понсе — 2 гола;

Пере Милья — 2 гола;

Лукас Бойе — 1 гол и 1 голевая передача;

Жерар Гумбау — 2 голевые передачи.

Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Реал» Мадрид

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» обыграл принципиального соперника «Барселону». Домашний матч закончился победой «сливочных» 3:1. Дважды хозяева отличились в первом тайме. Счет в матче открыл Карим Бензема на 12 минуте. На 35 минуте Федерико Вальверде забил победный мяч. Во втором тайме Ферран Торрес сократил отставание на 83 минуте. Итоговый счет установил Родриго, реализовав пенальти в компенсированное время. Статистические показатели игры «Реал» — «Барселона»:

xG 1,47:1,67;

удары 8:18;

удары в створ 4:5;

угловые 2:3;

атаки 79:124;

опасные атаки 36:55;

отборы 19:15.

Осенью «сливочные» не проигрывают. В 10-ти крайних встречах 8 побед и 2 ничьи. Разница голов 21:7. В 7 встречах отличились обе команды. На выезде у «Реала» 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Единственное поражение в майском дерби с «Атлетико». После серия из 9 игр без поражений. В 7 гостевых встречах «Реал» пропустил. Результаты «Реала» в Примере 2022/2023.

Подопечные Карло Анчелотти вернули лидерство в турнирной таблице Примеры. «Реал» на первом месте с 25 набранными очками. Отрыв от «Барселоны» три балла. Разница голов 22:8. «Реал» пропустил больше всех в топ-4 Ла Лиги. После матча с сине-гранатовыми «сливочные» вышли на первое место по результативности. «Реал» остается единственным клубом, кто не проигрывает в чемпионате Испании.

Самые результативные игроки «Реала» в сезоне:

Винисиус Жуниор — 7 голов и 2 голевые передачи;

Родриго — 5 голов и 3 голевые передачи;

Федерико Вальверде — 5 голов и 2 голевые передачи;

Карим Бензема — 4 гола и 1 голевая передача.

В рамках Ла Лиги лучший показатель у Жуниора — 5 голов и 1 передача. Лучший ассистент в чемпионате Давид Алаба. У австрийца три голевые передачи.

В списке травмированных только центральный полузащитник Дани Себальос.

Личные встречи

Противостояние команд насчитывает 51 матч. Баланс побед 33:6 в пользу «Реала», при 12 ничьих. Разница голов 129:50. В рамках чемпионата Испании команды сыграли 46 раз. Разница голов 115:43. «Реал» выиграл 29 раз, при 11 ничьих и 6 победах «Эльче».

«Реал» не проигрывает зелено-полосатым в 10-ти играх чемпионата: 8 побед и 2 ничьи. В 8 из 10 и 4 крайних играх был обмен голами. На домашней арене у «Эльче» 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений. В 8 играх «Эльче» забивает «Реалу» при игре дома.

Прогноз на матч Ла Лиги «Эльче» — «Реал»

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

ИТБ0,5 «Эльче» за 1,73 — «Эльче» забивает в 11 из 14 домашних игр в чемпионате и в 8 из 10 домашних очных матчей, «Реал» пропустил в 9 из 10 матчей в чемпионате в гостях;

«Обе забьют — да» за 1,88 — ставка сыграла в 8 из 10 гостевых игр «Реала» в Ла Лиге;

ТБ2,5 за 1,52 — 3 и более гола команды забивают в 8 из 10 очных матчей в турнире.

В матче встречаются команды из противоположных частей турнирной таблицы. «Реал» ведет борьбу за чемпионство, а «Эльче» мечтает покинуть зону вылета. Валенсийцы сменили главного тренера, но пока продолжают путь в турнире без побед. «Реал» не тот соперник, который позволит аутсайдеру взять три очка. В очных встречах зелено-полосатые хорошо играют только дома. В половине матчей команда не проиграла. «Реал» делает ставку на хорошую игру в атаке и в обороне случаются провалы. Соперник может воспользоваться такой оплошностью и поэтому можно взять ставки обмен голами или ИТБ0,5 хозяев. Коэффициенты 1,73 и 1,88 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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Где смотреть Эльче – Реал Мадрид