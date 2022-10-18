Наингголан покурил на скамейке запасных перед матчем «Антверпена». Клуб отстранил его

«Антверпен» отстранил полузащитника за курение.

В соцсетях распространились фото, на которых 34-летний хавбек курит электронную сигарету на скамейке запасных перед игрой против (0:3).

В заявлении на официальном сайте отметил, что игрок отстранен на неопределенный срок.

В этом сезоне Наингголан провел 12 матчей в чемпионате Бельгии. В игре против «Стандарда» он вышел на замену после перерыва.