Наингголан покурил на скамейке запасных перед матчем «Антверпена». Клуб отстранил его
«Антверпен» отстранил полузащитника Раджу Наингголана за курение.
В соцсетях распространились фото, на которых 34-летний хавбек курит электронную сигарету на скамейке запасных перед игрой против «Стандарда» (0:3).
В заявлении на официальном сайте «Антверпен» отметил, что игрок отстранен на неопределенный срок.
В этом сезоне Наингголан провел 12 матчей в чемпионате Бельгии. В игре против «Стандарда» он вышел на замену после перерыва.
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