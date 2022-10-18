Роберт Левандовски: «Не списывайте меня, хоть Холанд и забивает много за «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Герд Мюллер Ла Лига Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Роберт Левандовски намерен составить конкуренцию Эрлингу Холанду в гонке бомбардиров.

Форвард «Барселоны» получил приз имени Герда Мюллера лучшему нападающему сезона.

«Играть в «Барселоне» – огромный вызов, потому что я сразу увидел, какой потенциал у моих новых одноклубников.

Уверен, что в будущем голов будет еще больше. Не списывайте меня, хоть Холанд и забивает много за «Манчестер Сити».

Если мы будем усердно работать, мы можем многого добиться и выиграть в будущем», – сказал поляк.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные