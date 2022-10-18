Роберт Левандовски: «Не списывайте меня, хоть Холанд и забивает много за «Ман Сити»
Роберт Левандовски намерен составить конкуренцию Эрлингу Холанду в гонке бомбардиров.
Форвард «Барселоны» получил приз имени Герда Мюллера лучшему нападающему сезона.
«Играть в «Барселоне» – огромный вызов, потому что я сразу увидел, какой потенциал у моих новых одноклубников.
Уверен, что в будущем голов будет еще больше. Не списывайте меня, хоть Холанд и забивает много за «Манчестер Сити».
Если мы будем усердно работать, мы можем многого добиться и выиграть в будущем», – сказал поляк.
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