«Бавария» за 300 тысяч евро покупает 13-летнего форварда «Гладбаха» Висдома. «Боруссия» получит лишь 20 тысяч евро

за 300 тысяч евро купит 13-летнего форварда у гладбахской .

По данным Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб договорился с 13-летним Майком Висдомом о переходе из «Боруссии» Менхенгладбах. Футболист, которому в сентябре исполнится 14 лет, присоединится к команде «Баварии» U15.

«Бавария» заплатит за форварда более 300 тысяч евро, причем большая часть этой суммы – подписной бонус для игрока. «Боруссия» получит лишь 20 тысяч евро. Отмечается, что зарплаты игроков в «Баварии» U15 не превышают 400 евро. После перехода в команду U16 футболисты начинают получать более высокие зарплаты, часто топ-игроки в этой возрастной группе зарабатывают 2-3 тысячи евро в месяц до уплаты налогов. Игроки из команды U17 получают 4-5 тысяч евро.

Родители игрока уже подписали контракт с «Баварией». Отмечается, что мюнхенцы боролись за Висдома с дортмундской «Боруссией» и . пытался удержать игрока, но у клуба не было шансов.

Висдом хорошо владеет обеими ногами, у него высокая скорость. Скаутов «Баварии» впечатлил его дриблинг. Клуб следил за ним более полутора лет.

Спортивный директор гладбахской «Боруссии» Роланд Виркус в интервью Rheinische Post раскритиковал «Баварию» за этот трансфер: «Такие сделки лишь вредят немецкому молодежному футболу. Я считаю, что это безвкусица!»