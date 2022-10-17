Точилин о 0:2 с «Крыльями»: «У «Сочи» совсем ничего не получилось впереди. Не хватило агрессии»

Теги Крылья Советов Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (0:2) в Мир РПЛ.

«Игра сложилась для нас неудачно. Совсем ничего не получилось впереди. Было много проходов, но не хватило агрессии.

Надо отдать должное Самаре. Они в этом плане сыграли более качественно».

О заменах

«Хотелось бы сделать изменения впереди, чтобы игра стала агрессивнее. К сожалению, может, чуть получше было, чем в первом тайме, но все равно это нам не помогло», – сказал Александр Точилин.

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